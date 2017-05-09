taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5907
EURO
3,9175
ALTIN
141,45
PETR
49,2600

Uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Kırıkkale’de sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen üniversite öğrencisi Fatma Ceylan, hayatını kaybetti.

09.05.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

DD

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binanın garaj kısmında, Kırıkkale Üniversite'sinde öğrenci olan 24 yaşındaki Fatma Ceylan ile Günay Tolubilek sentetik uyuşturucu kullandı.

ARKADAŞINI ÖLÜ BULDU

Daha sonra Fatma Ceylan'ı yalnız bırakarak markete giden Günay Tolubilek, döndüğünde genç kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fatma Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Günay Tolubilek ise ifadesine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

53
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

71
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

89
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

138
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

30
İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

52
Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM