Uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi ölü bulundu

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binanın garaj kısmında, Kırıkkale Üniversite'sinde öğrenci olan 24 yaşındaki Fatma Ceylan ile Günay Tolubilek sentetik uyuşturucu kullandı.

ARKADAŞINI ÖLÜ BULDU

Daha sonra Fatma Ceylan'ı yalnız bırakarak markete giden Günay Tolubilek, döndüğünde genç kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fatma Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Günay Tolubilek ise ifadesine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.