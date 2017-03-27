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Uyuşturucu kullanan genç evinde ölü bulundu

İzmir Karabağlar'da evinde uyuşturucu kullanan 20 yaşındaki Çetin Özdemir ölü bulundu.

27.03.2017 - 08:56
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Uyuşturucu kullanan genç evinde ölü bulundu

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4765 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Çetin Özdemir fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen yakınları, Özdemir'i baygın halde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'i ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çetin Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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