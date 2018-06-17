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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.

DHA | 17.06.2018 - 01:43..
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Bingöl'de Narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 24 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında icra edilen operasyonda, Genç İlçesi Servi Köyü mülki sınırlarında yapılan aramada 24 kilogram kubar esrar ele geçirilmiş, olayda 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


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