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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişi adliyeye gönderildi.

12.10.2017 - 08:50
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satış yaptığı iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon

EVDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada satışa hazırlanmış esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 1 kişi sorgusunun ardından salıverilirken, torbacı oldukları öne sürülen 2'si kadın 11 kişi geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi.

Buradaki işlemin ardından zehir taciri torbacılar hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi

Uyuşturucu satıcılarına operasyon

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