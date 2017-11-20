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Uyuşturucu şüphelisi: İşinize bakın

Bursa'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden birinin basın mensuplarına söylediği sözler dikkat çekti.

20.11.2017 - 15:32
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polis, M.B., R.A., ve F.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 40 gram esrar, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisi: İşinize bakın

"YAPTIĞIMIZDA ÇEKERSİNİZ"

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görütüleyen basın mensuplarına, "Bir şey yapmadık,  bir sonrakinde yaptığımızda çekersiniz, şimdi işinize bakın." diye tepki gösterdi.

Uyuşturucu şüphelisi: İşinize bakın

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