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Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

Fethiye'de bir eve düzenlenen operasyonda 31 kök kenevir ile satışa hazır 2 kilo 151 gram kubar esrar ele geçirildi.

İHA | 16.05.2018 - 18:37..
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Fethiye’ye bağlı Göcek Mahallesinde C.B. isimli şahsın yaşadığı evde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada oda içersinde 3 ayrı bölümde özel ışıklandırma, kurutma ve havalandırma düzeneği kurularak uyuşturucu imalathanesi bulundu.

Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik köpeği "Çimen"nin de destek verdiği aramada saksılara ekilmiş 31 kök Hint keneviri ile satışa hazır 2,151 gram kubar esrar ele geçirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan C.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

C.B "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi


Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi


Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

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