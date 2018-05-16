Uyuşturucu üretmek için evini seraya çevirdi

Fethiye’ye bağlı Göcek Mahallesinde C.B. isimli şahsın yaşadığı evde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada oda içersinde 3 ayrı bölümde özel ışıklandırma, kurutma ve havalandırma düzeneği kurularak uyuşturucu imalathanesi bulundu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik köpeği "Çimen"nin de destek verdiği aramada saksılara ekilmiş 31 kök Hint keneviri ile satışa hazır 2,151 gram kubar esrar ele geçirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan C.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

C.B "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.