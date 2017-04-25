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Uyuyan eşinin başına satırla vurdu

Şanlıurfa’da, uykusunda eşi tarafından başına satırla vurularak komalık edilen Necmiye Gürses, yaşam mücadelesini kaybetti.

25.04.2017 - 15:37
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Şanlıurfa’da, 10 Mart günü 63 yaşındaki Halil Adil Gürses, bilinmeyen nedenle tartıştığı 35 yıllık eşi Necmiye Gürses'i uyurken satırla başına vurarak yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın ambulansla hastaneye götürülürken, gözaltına alınan koca sorgulamasının ardından tutuklandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı Necmiye Gürses ise tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Gürses'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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