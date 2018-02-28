'Uzay adamları' UUİ'den Dünya'ya indi

Soyuz kapsülüyüle salı günü yola çıkan astronotlar, çarşamba sabahı Kazakistan'daki Dzhezkazgan kasabası kırsalına iniş yaptı.

6 AYLIK UZAY YAŞAMI

Joe Acaba, Mark Vande Hei ve Alexander Misurkin, geçen yıl Kasım ayında robot kolun yenilenmesi, öğrencilere uzay deneyimini anlatmak ve 'Papa Farancesco'nun iyi dileklerini' götürmek amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişlerdi.

MCAULIFFE'İN ANISINA UZAYA ÇIKTI

Acaba, Porto Rico asıllı ilk astronot ve eski bir öğretmen. Kendisi gibi eğitmen ve astronot olan Christa McAuliffe ile 32 yıl önce aynı takımdaydı. McAuliffe, Challenger faciasında hayatını kaybetmişti.