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'Uzay adamları' UUİ'den Dünya'ya indi

2 Amerikalı ve bir Rus astronot, yaklaşık 6 aylık bir görevin ardından UUİ'den Dünya'ya döndü.

REUTERS | 28.02.2018 - 09:29..
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Soyuz kapsülüyüle salı günü yola çıkan astronotlar, çarşamba sabahı Kazakistan'daki Dzhezkazgan kasabası kırsalına iniş yaptı.

'Uzay adamları' UUİ'den Dünya'ya indi

6 AYLIK UZAY YAŞAMI

Joe Acaba, Mark Vande Hei ve Alexander Misurkin, geçen yıl Kasım ayında  robot kolun yenilenmesi, öğrencilere uzay deneyimini anlatmak ve 'Papa Farancesco'nun iyi dileklerini' götürmek amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişlerdi.

'Uzay adamları' UUİ'den Dünya'ya indi

MCAULIFFE'İN ANISINA UZAYA ÇIKTI

Acaba, Porto Rico asıllı ilk astronot ve eski bir öğretmen. Kendisi gibi eğitmen ve astronot olan Christa McAuliffe ile 32 yıl önce aynı takımdaydı. McAuliffe, Challenger faciasında hayatını kaybetmişti.

'Uzay adamları' UUİ'den Dünya'ya indi

'Uzay adamları' UUİ'den Dünya'ya indi

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