taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.219
USD
3,8013
EURO
4,6741
ALTIN
161,64
PETR
65,2900

'Uzaylıları ancak üçkağıtçılar görüyor'

Astronomi profesörü Ethem Derman, bilim dünyasının yıllardır süren araştırmalarına rağmen uzaylılara rastlamadığını, işin içinde ekonomik çıkar olduğunu savundu.

İHA | 22.02.2018 - 13:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye katılan Prof. Dr. Ethem Derman, uzaylılarla ve evrenle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Herkesin ‘Evrende yalnız mıyız’ sorusunun cevabını merak ettiğini kaydeden Derman, medyanın bu nedenle çok fazla uzaylı haberi yaptığını ifade etti.

"UZAYLILARI ÜÇKAĞITÇILAR, KAFAYI YEMİŞLER GÖRÜYOR"

Bilim dünyasının da evrende yalnız mıyız soruna cevap aradığını ve bu nedenle pek çok araştırma yapıldığını kaydeden Ethem Derman, “Herkes çok fazla uzaylı görüyor ancak bilim dünyası hiç uzaylı görmüyor. 100’den fazla robotik teleskopla gökyüzünün fotoğrafını çekiyoruz. Uzayda 10’dan fazla teleskop var. Bunlar hiçbir şey görmüyor. Bilim dünyasında uzaylı yok. Uzaylıları ancak, bu işten ekonomik kazanç sağlayan üçkağıtçılar, bu işle kafayı yemiş olanlar ya da aklı başında olup buna inanmış olanlar görüyorlar” diye konuştu.

'Uzaylıları ancak üçkağıtçılar görüyor'

"EN YAKIN YILDIZ, IŞIK HIZIYLA 4 YIL UZAKTA"

Eğer ışık hızıyla hareket eden bir uzay aracı yaparsak en yakın yıldıza 4 yılda gidilebildiğini kaydeden Ethem Derman, “Işık hızı saniyede 300 bin kilometre, NASA geçen sene saniyede 17 kilometre hıza ulaştı. Bunu yapabilmemiz için enerji yok, bir çok şey yok. Peki bu uzaylılar nereden geliyor? Bizim güneş sistemimizde hiçbir hayat belirtisi yok. En yakın yıldız Proxima Centauri güneşe 4,24 ışık yılı, yani 40 trilyon kilometre uzakta. Bu kadar yolu nasıl aşacaklar da gelecekler” dedi.

'Uzaylıları ancak üçkağıtçılar görüyor'

"EVRENDE DÜNYA DIŞI YASAM OLASILIĞI BÜYÜK"

Bilim dünyasının evrende yaşam olma olasılığı çok yüksek dediğini de sözlerine ekleyen Derman, “1995 yılında ilk kez güneş sisteminin dışında bir gezegen bulduk. Buna ‘Öte Gezegen’ dedik. Ekim 2017’de öte gezegenlerin sayısı 3 bin 675’e çıktı. Hangi gezegenlerde yaşam olabilir diye araştırmaya başladık. Dünyada yaşam okyanusların dibinden başladı. Bu nedenle bulunan gezegenlerin hangisinin üzerinde sıvı su var diye araştırılmaya başlandı. Yaşanabilir bölgede bulunan öte gezegenler çok daha yakından incelenmeye başlandı. Ancak bugüne dek hiçbir yaşam izine rastlanmadı. Bulunan öte gezegenlerin sayısında hareketle sadece Samanyolu galaksisinde 1 trilyondan fazla gezegen var” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Google'ın yapay zeka algoritması: Gözler kalbin aynasıdır
Google ve bilimsel araştırmalar yapan Verily Life Sciences'ın geliştirdiği yapay zeka algoritması, kişinin kardiyovasküler rahatsızlık geçirme ihtimalini yüzde 70 doğruluk oranıyla tahmin ediyor.
ANKA ilk kez yerli motorla uçtu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) ürettiği insansız hava aracı ANKA, Türkiye'de geliştirilen motorlarla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
ABD'li iş adamı Bigelow uzay oteli için ilk adımı attı
ABD'li milyarder ve otel zinciri sahibi ünlü iş adamı Robert Bigelow, şimdi de gözünü uzaya dikti.
ABD'li iş adamı Bigelow uzay oteli için ilk adımı attı
ABD'li milyarder ve otel zinciri sahibi ünlü iş adamı Robert Bigelow, şimdi de gözünü uzaya dikti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

120
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

17
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

41
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

79
Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

116
Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

295
Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

Çocuk istismarına karşı gerekli adımlar atılacak

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM