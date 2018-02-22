'Uzaylıları ancak üçkağıtçılar görüyor'

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye katılan Prof. Dr. Ethem Derman, uzaylılarla ve evrenle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Herkesin ‘Evrende yalnız mıyız’ sorusunun cevabını merak ettiğini kaydeden Derman, medyanın bu nedenle çok fazla uzaylı haberi yaptığını ifade etti.

"UZAYLILARI ÜÇKAĞITÇILAR, KAFAYI YEMİŞLER GÖRÜYOR"

Bilim dünyasının da evrende yalnız mıyız soruna cevap aradığını ve bu nedenle pek çok araştırma yapıldığını kaydeden Ethem Derman, “Herkes çok fazla uzaylı görüyor ancak bilim dünyası hiç uzaylı görmüyor. 100’den fazla robotik teleskopla gökyüzünün fotoğrafını çekiyoruz. Uzayda 10’dan fazla teleskop var. Bunlar hiçbir şey görmüyor. Bilim dünyasında uzaylı yok. Uzaylıları ancak, bu işten ekonomik kazanç sağlayan üçkağıtçılar, bu işle kafayı yemiş olanlar ya da aklı başında olup buna inanmış olanlar görüyorlar” diye konuştu.

"EN YAKIN YILDIZ, IŞIK HIZIYLA 4 YIL UZAKTA"

Eğer ışık hızıyla hareket eden bir uzay aracı yaparsak en yakın yıldıza 4 yılda gidilebildiğini kaydeden Ethem Derman, “Işık hızı saniyede 300 bin kilometre, NASA geçen sene saniyede 17 kilometre hıza ulaştı. Bunu yapabilmemiz için enerji yok, bir çok şey yok. Peki bu uzaylılar nereden geliyor? Bizim güneş sistemimizde hiçbir hayat belirtisi yok. En yakın yıldız Proxima Centauri güneşe 4,24 ışık yılı, yani 40 trilyon kilometre uzakta. Bu kadar yolu nasıl aşacaklar da gelecekler” dedi.

"EVRENDE DÜNYA DIŞI YASAM OLASILIĞI BÜYÜK"

Bilim dünyasının evrende yaşam olma olasılığı çok yüksek dediğini de sözlerine ekleyen Derman, “1995 yılında ilk kez güneş sisteminin dışında bir gezegen bulduk. Buna ‘Öte Gezegen’ dedik. Ekim 2017’de öte gezegenlerin sayısı 3 bin 675’e çıktı. Hangi gezegenlerde yaşam olabilir diye araştırmaya başladık. Dünyada yaşam okyanusların dibinden başladı. Bu nedenle bulunan gezegenlerin hangisinin üzerinde sıvı su var diye araştırılmaya başlandı. Yaşanabilir bölgede bulunan öte gezegenler çok daha yakından incelenmeye başlandı. Ancak bugüne dek hiçbir yaşam izine rastlanmadı. Bulunan öte gezegenlerin sayısında hareketle sadece Samanyolu galaksisinde 1 trilyondan fazla gezegen var” diyerek sözlerini noktaladı.