Daha önce de belirttim ama bir kez daha söyleyeyim; cinsellik satar. Tüm dünyada böyledir. Türkiye’de de böyle. Bunu internet gazeteciliği yaptığım dönemde net bir şekilde anlamıştım.

Üzerine bolca cinsellik sosu döktüğümüz haberler, okuyucunun ilgisini daha çok çekerdi. Sadece internet değil; medya, eğlence ve sanat dünyasının her alanı için de bu kural geçerliydi. Sinema olsun, televizyon olsun, müzik olsun…

Evet, maalesef öyleydi!

Peki, neden maalesef diyorum? Neden edebiyatta cinselliğin satıyor olması ağırıma gidiyor? Çünkü ben de romanlar yazmak, yazar olmak istiyorum! Hatta aşk romanları yazmak istiyorum! Ama mümkünse terbiyeli, efendi aşk romanları yazmak istiyorum.

Ayrıca okuyucu da bununla maytap geçmesin istiyorum.

Simla Moradi kitabını böyle anlatıyor. O terbiyeli kitaplar yazmak istiyor. Cinselliği kullanarak okutmaya karşıdır kendisi. Tekin Yayınevi’nden çıkan kitabın editörlüğünü Ayşegül Çakan yaptı.

Gazeteci yazar Simla Moradi İstanbul’da 1982’de doğdu. İstanbul Lisesi’nin ardında, Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset okudu.

İkinci anadalı olan sosyoloji bölümünden de 2005 yılında mezun oldu. Berlin’de aynı bölüm üzerinde yüksek lisans yaptı. AB – Türkiye ilişkileri üzerine çalıştı. Gazeteciliğe Berlin’de başladı. Hürriyet Gazetesi’nde muhabir, ntvmsnbc’de dış haberler editörü olarak çalıştı.

2011 – 2016 yılları arasında Kuzey Haber Ajansı/ TRT Türk’ün Erbil temsilciliği görevinde bulundu. Moradi daha önce iki kitabını okurlarla tanıştırdı.

YÜZLEŞME KİTABI

Moradi’nin raflarda yer alan son kitabı ise Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı, nefis öykülerden oluşuyor. Moradi’nin incelikli esprilerle hayat verdiği öyküleri çok sevecekseniz. Toplam yirmi iki öykünün yer aldığı kitap, Moradi’nin hayata dair cümlelerinden oluşuyor.

Hem anı hem de hikâye türünde kaleme alınan kitap akıcı diliyle de ön plana çıkıyor. Açık söylemek gerekirse kitabı okuduğumda çok keyif aldım. Bazen hüzünlendim, bazen de bol kahkaha attım.

Bazen de oturup düşündüm. Simla Moradi ile bu kitabıyla tanıştım. Sanırım arkası da gelecek.

Moradi’nin özellikle anılarını hikâyeleştirerek sunması gayet başarılı. Günlük ve iş hayatında karşılaştıklarını ustaca dile getirmiş. Moradi sizi sıkmıyor, aksine eğlendiriyor.

Bir haberi sunarken içine cinsel objeleri sunmadan o haberin çok okunmayacağını itiraf ediyor. Aynı şeyi edebiyat için de geçerli olduğunu yüzümüze vuruyor.

Moradi gazetecidir. Gözlemlerini, yaşadıklarını, gördüklerini çıplak biçimde yansıtmış kitabına.

Simla Moradi bizi terbiyeye davet ediyor.

Yüzleşmeye de...

Yazar: Simla Moradi

Yayınevi: Tekin Yayınevi

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 176

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Ergül Tosun

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