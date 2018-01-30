Üzerine reklam panosu devrilen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, kaldırım üzerine atılı vaziyette bulunan reklam panosu, bu sırada bölgeden geçen 4 yaşındaki Muhammet Karabakan'ın üzerine devrildi.

Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

BAŞINDAN DARBE ALDI

Ağır yaralanan küçük Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Karabakan'ın başına ciddi şekilde darbe aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, reklam panosunu kim ya da kimlerin koyduğunu bulmak için çalışma başlattı.