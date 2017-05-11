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Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Önceki gün, Mc Donalds'ın Nişantaşı şubesinde bir çalışanın üzerine sıcak su döktüğü çocuk; "Dışarı çıkmayınca üzerime su döktü" dedi.

11.05.2017 - 07:53
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Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Nişantaşı'nda yer alan Mc Donalds şubesinde bir çalışanın Suriyeli küçük çocuğa su dökmesi kamuoyunda büyük tepki almış, şirket ise çalışanı işten çıkartmıştı.

"ÇIKMADIM ÜZERİME SU DÖKTÜ"

Üzerine sıcak su dökülen ve 1. derece yanık oluşan 7 yaşındaki Suriyeli P.K olayla ilgili; "Su aldım, dışarı çıkıyordum. Oradaki abla bana kızdı. ‘Çık dışarı’ dedi. Ben de gitmedim. Sıcak suyu üzerime döktü. Belim yandı" diye konuştu.

Suriyeli çocuğa sıcak su dökme anları kamerada VİDEO

ANNESİ DE KONUŞTU

Eşi ve 5 çocuğuyla birlikte Feriköy'de yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapana anne İpek K. ise olayla ilgili; "Çocuk suyu parayla aldıktan sonra çalışan üzerine kaynar su dökmüş. Çocuğumu yakan kişiyi görmek istedim ama göstermediler. İşten çıkarmışlar. Bilinçli mi bilinçsiz mi yaptı bilmiyorum." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Öte yandan anne İpek K. yaşanan olayla ilgili çalışandan şikayetçi olmadı.

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