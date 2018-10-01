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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Elazığ’da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 01.10.2018 - 17:49..
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4 yaşındaki Emre Çimen, evlerinin odasında yalnız oynadığı sırada televizyon üzerine düştü. Yan odada bulunan anne Gülizar Çimen, sesi duyarak içeri girdiğinde televizyonun altında oğlunu görerek çığlık attı.

Sesi duyan komşusu yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni son yolculuğuna uğurlanmak üzere ailesi ve yakınları tarafından morgdan alınarak köyüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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