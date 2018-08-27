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Uzun tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk, birçok tatil beldesinde olduğu gibi Tekirdağ'da da turizmcileri memnun etti.

AA | 27.08.2018 - 12:53..
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Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkatleri çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiği söyledi.

Uzun tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

TATİLCİLER REZERVASYONLARINI UZATTI

Bayram tatilinin sezonun en iyi dönemine denk geldiğini ve bunun da turizmcinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Çebi, "Tatil boyunca özellikle Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğunluk yaşandı. Tatilciler özellikle mavi bayraklı plajları tercih etti. Otellerimizin doluluk seviyesi gayet iyiydi. Bazı tatilciler dönerken, bazıları da rezervasyonlarını uzatmaya karar verdi. Tatilci yoğunluğunun biraz daha süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Uzun tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

"EYLÜL AYI SONUNA KADAR TATİL SEZONU DEVAM EDER"

Tekirdağ'ın doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporları ile kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin ilgisini çektiğini belirten Çebi, özellikle çocuklu aileler için Tekirdağ'ın çok uygun bir bölge olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın tatilcilerin gözde mekanı haline geldiğini dile getiren Çebi, "Bu yıl tatilcilerin yoğun olarak bölgemizi talep etmesi turizmciyi gelecek yıllar için yatırım yapıp daha fazla turisti ağırlamaya teşvik ediyor. Eylül ayı sonuna kadar tatil sezonu devam eder. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle de bölgemize her zaman talep var." diye konuştu.

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