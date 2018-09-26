Uzun yaz tatili çocuklarda okula uyumu zorlaştırıyor

Çocukların ders ve ödev sorumluluğundan uzaklaştığı, sınırların ve kuralların esnetildiği, keyifli, rahat bir dönem olan yaz tatili sona erdi.

ÇOCUKLARDA ADAPTASYON SORUNU

Yaz boyunca gönlünce oyun oynayıp çeşitli aktivitelere katılan, okul ve ödev gibi sorumluluklardan uzak kalan çocukların yeniden okula adapte olması için önerilerde bulunan PDR Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, "Okulun açılmasıyla beraber çocuğun okula hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi için planların yapılarak kararların alınması, çocukta adaptasyon sürecini desteklemektedir" diye belirtiyor.

ÖDEV VE PROJELERİN HAZIRLANMASI

Uzun bir tatil sürecinden çıkan öğrencilerin okula adapte olma sürecinde zorlanmalarının doğal bir durum olduğunu dile getiren Ferhan Uz Güçlü,"Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin çalışma ortamını düzenlemesi ve okul materyallerini hazırlaması okula uyum sürecine olumlu katkı sağlamaktadır. Yapılan bu hazırlık öğrenciyi psikolojik olarak okula hazırlar. Anne babanın vereceği destek bu süreçte oldukça önemli. Yaz tatili boyunca kitap okuyarak test çözen çocuğun okula uyum süreci daha kolay olmaktadır. Bu durum derslerin başlamasıyla birlikte verilen ödevlerin ve projelerin zorlanmadan yapılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

YATMA KALKMA SAATİNE DİKKAT

Okulların açılmasıyla beraber yatma-kalkma saatlerinde düzenlemeler yapılmalı ve okul saatine uygun olarak hareket edilmeli. Oyun, televizyon izleme saatleri okul düzenine uygun olacak şekilde düzenlenmeli.

Okul kıyafetleri, kitap ve kırtasiye gibi malzemeler çocuklar ile birlikte alınmalı, çocuğun okul düzenine uygun olarak odası hazırlanmalı ve bu düzen sürekli hale getirilmeli.

OKUL DIŞI AKTİVİTELER BELİRLENMELİ

Okul için alınan araç gereçler birlikte düzenlenmeli ve yerleştirilmeli. Ders çalışma düzeni planlanmalı. Okulun başlaması ile birlikte yeni yılda öğrenilecek olan konulara önceden bakılmalı, eski konular tekrar edilmeli, zayıf olan konuların üzerinden geçilerek pekiştirilmeli. Çocuğun okul dışında yapacağı aktiviteler planlanmalıdır.