Uzunköprü, Guinness ve UNESCO yolunda

Edirne'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde, 1443 yılında inşa edilen, 1306 metre uzunluğundaki tarihi taş köprü, Avrupa Postaları'nca düzenlenen 'Pul Yarışması'nda fotoğrafıyla birinci seçilerek, 'Altın Pul' ödülüne layık görüldü.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi köprünün ödülle yeniden gündeme taşınmasının sevindirici olduğunu söyledi.

AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

Yaklaşık 50 ülkenin tarihi köprülerinin yer aldığı yarışmanın Türkiye, Edirne ve Uzunköprü'nün tanıtımı için önemli olduğunu kaydeden İşbilen, "Avrupa Postaları'nın bu yılki yarışmasında tarihi Uzunköprü'nün basıldığı pul, Avrupa 1'incisi oldu" dedi.

HEDEF UNESCO

Uzunköprü Belediye Başkanı İşbilen, tarihi taş köprünün, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu ve gerçek listeye alınması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Aynı zamanda 1306 metre uzunluğundaki köprünün Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için de çalışmalar yapılıyor.