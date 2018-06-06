Vakıflar tarihi camilerdeki kuşkonmazları kaldırdı

Geçmiş yıllarda üç şaheser caminin avlularında yer alan sütunlara konulan uçları sivri metallerden oluşan kuşkonmazlar bulundukları yerden söküldü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ucu sivri tellerden oluşan malzemelerin söküldüğünü söyledi.

"HAYVAN KAKLARI AÇISINDAN DOĞRU DEĞİL"

Osman Güneren, "Kuşkonmazlar geçmişte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından konulmuş değil. Kuşkonmazlar zamanında müftülük tarafından konulmuş. Her şeyden önce hayvanları korumak adına doğru bir yöntem değil. Hayvan hakları açısından doğru bir durum değil. Biz de bundan dolayı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerindeki kuşkonmazları kaldırdık" dedi.