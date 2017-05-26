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Vali adayı Zapata'dan görülmemiş seçim kampanyası

Siyasetçilerin sosyal medyaya entegrasyonu zaman zaman sancılı oluyor. Meksikalı vali adayı Javier Zapata da buna en güzel örneklerden biri.

26.05.2017 - 14:40
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Meksika'nın Pasifik kıyısı eyaletlerinden Nayarit'in vali adayı Javier Zapata’nın bilboardları kaplayan sosyal medya etiketi reklamı sosyal medyayı karıştırdı.

Vali adayı Zapata'dan görülmemiş seçim kampanyası

BIYIKLARI İÇİN OY İSTEDİ

Sosyal medyada seçim kampanyası yürütmek üzere etiket bulma çabası Meksikalı politikacıyı alay konusu yaptı. Vali adayı Javier Zapata önce  #PorMisBigotes (#Bıyıklarımİçin) etiketini seçerek çarpıcı bıyıkları için oy istedi. Sonra bunu “halka daha yakın olmak” için #hashtagcampaña (#kampanyaetiketi) ile değiştirdi. Hiç bir anlam ifade etmeyen bu etiket sosyal medya kullanıcıları arasında dalga konusu olurken politikacı bu etiketin “Bana kampanya etiketini siz bulun” anlamını taşıdığı ve bilinçli olarak seçildiği konusunda ısrar etti.

Sosyal medyadaki genel eğilim bu etiket seçiminin “tarihin en kötü seçimi” olduğu yönündeydi.

Vali adayı Zapata'dan görülmemiş seçim kampanyası

TAKMA BIYIK SEMBOLÜ OLDU

Taraftarları ise takma bıyık ile fotoğraf çektirerek politikacıya destek verdi. Javier Zapata kürtaja, eşcinsel evliliklere ve pornografiyi teşvik ettiği iddiasıyla hükümete karışı çıkarken ataerkil düzeni ve çekirdek aileyi savunan protestan Hristiyanların favorisi Sosyal Karşılaşma Partisi’nden eyalet valiliği için adaylığını koydu.

Vali adayı Zapata'dan görülmemiş seçim kampanyası

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