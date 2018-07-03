Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki çok önemli bilgileri paylaştı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları şöyle:

"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI"

"Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş.

"CESEDİNDE DARP YA DA TECAVÜZ İZİ YOK"

Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.





"OTOPSİSİ TAMAMLANDI"

Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler.

Başımız sağ olsun ve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."

GÖZALTI VAR

Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, "Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var" yanıtını verdi.

LEYLA KAÇIRILMIŞ

Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Kaçırılma mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise "Kaçırılma" yanıtını verdi.