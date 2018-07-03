taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.773
USD
4,6247
EURO
5,3832
ALTIN
184,44
PETR
77,8300

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi Süleyman Elban, cansız bedenine ulaşılan Leyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Leyla'da darp ve istismar yok, açlıktan yaşamını yitirmiş" dedi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 10:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki çok önemli bilgileri paylaştı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları şöyle:

"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI"

"Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş.

"CESEDİNDE DARP YA DA TECAVÜZ İZİ YOK"

Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok


"OTOPSİSİ TAMAMLANDI"

Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler.

Başımız sağ olsun ve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."

GÖZALTI VAR

Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, "Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var" yanıtını verdi.

LEYLA KAÇIRILMIŞ

Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Kaçırılma mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise "Kaçırılma" yanıtını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

202
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

220
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

105
Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

113
Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

83
Seçim sonrası ilk anket

Seçim sonrası ilk anket

20
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM