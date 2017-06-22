taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.559
USD
3,5164
EURO
3,9350
ALTIN
141,51
PETR
45,2100

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Vali Balkanlıoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği sünnet şöleninde makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti.

22.06.2017 - 14:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sünnet şölenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, SYDV Levent Özsoy, Vakıf Mütevelli Heyeti, işadamları, bazı daire müdürleri ve sünnet ettirilen çocukların aileleri katıldı.

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Tören öncesinde Durugöl Spor Salonu önünden şehir turu yapıldı. Vali İrfan Balkanlıoğlu, sünnet çocuklarının makam aracı isteğini kırmayarak, aracını sünnet çocuklarına tahsis etti.

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Makam aracına binerek sevinen çocuklar, Vali İrfan Balkanlıoğlu'na teşekkür etti.

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

2013 yılından itibaren SYDV tarafından toplam bin 469 çocuğun sünnet ettirildiğini belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Sizleri hem bir arada kaynaştırmış, hem de mutluluğunuza ortak olmuş  oluyoruz. Değerli işadamlarımız da buna destek oluyor, çok teşekkür ediyorum. Önemli olan sizlerin sevinci, mutluluğu.” dedi.

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Sünnet olan 215 çocuğa ayrıca çeşitli hediyeler verildi. Şölen 19 Eylül Ortaokulu bahçesinde kurulan SYDV oyun parkında çocukların doyasıya eğlencesiyle sona erdi. Sünnet şölenine katkıda bulunan hayırseverlere Vali Balkanlıoğlu tarafından ayrıca teşekkür belgeleri verildi.

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

İlginizi Çekebilir
Manavgat'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı
Manavgat'ta 'Uçak düştü' iddiası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Hakkari'de Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor
Yüksekova ilçesi Dağlıca 6'ncı Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerlerin, bölgede teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.
İzmir'e 2.5 milyon euroluk yangın merdiveni
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüksek yapılardaki yangın ve kurtarma faaliyetleri için 2.5 milyon euroya 104 metrelik yangın merdiveni aldı.
Manisa'da deprem
Saat 11.56'da merkez üssü Manisa olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

258
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

115
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

193
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

148
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

100
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

43
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM