Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi

Sünnet şölenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, SYDV Levent Özsoy, Vakıf Mütevelli Heyeti, işadamları, bazı daire müdürleri ve sünnet ettirilen çocukların aileleri katıldı.

Tören öncesinde Durugöl Spor Salonu önünden şehir turu yapıldı. Vali İrfan Balkanlıoğlu, sünnet çocuklarının makam aracı isteğini kırmayarak, aracını sünnet çocuklarına tahsis etti.

Makam aracına binerek sevinen çocuklar, Vali İrfan Balkanlıoğlu'na teşekkür etti.

2013 yılından itibaren SYDV tarafından toplam bin 469 çocuğun sünnet ettirildiğini belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Sizleri hem bir arada kaynaştırmış, hem de mutluluğunuza ortak olmuş oluyoruz. Değerli işadamlarımız da buna destek oluyor, çok teşekkür ediyorum. Önemli olan sizlerin sevinci, mutluluğu.” dedi.

Sünnet olan 215 çocuğa ayrıca çeşitli hediyeler verildi. Şölen 19 Eylül Ortaokulu bahçesinde kurulan SYDV oyun parkında çocukların doyasıya eğlencesiyle sona erdi. Sünnet şölenine katkıda bulunan hayırseverlere Vali Balkanlıoğlu tarafından ayrıca teşekkür belgeleri verildi.









