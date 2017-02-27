Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat devam ediyor

Emlak Konut GYO, bankalar ve DAP Yapı’nın el ele vererek oluşturduğu özel koşullar, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut edinmek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Bitişiğindeki koruda çekilen Hababam Sınıfı’nın sıcaklığını ve samimiyetini yansıtan konaklar seçkin alıcıların beğenisini topluyor. Asırlık ağaçlarla çevrili, muhteşem manzarasının yanında eşsiz lokasyonu ile fark yaratan DAP Yapı’nın yeni projesi Validebağ Konakları bir haftada yoğun ilgiyle karşılaştı.

ÖN TALEP TOPLANACAK

Avrasya Tüneli ve Boğaziçi Köprüsü’ne direkt bağlantısıyla İstanbul’un her iki yakasına hakim bir lokasyonda konumlanan proje için geçtiğimiz hafta, yüzde 50 fiyat avantajıyla ve yüzde 5 peşin 240 ay vade ile ön talep toplanacağı duyuruldu.

"BİRLİK VAKTİ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ön talep toplama sürecinin başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2017’nin 5. ayında lansman yapmayı planlıyorduk ancak Hükümetimizin “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” çağrısı üzerine hiç beklemeden elimizi taşın altına koyduk. Emlak Konut GYO ve bankalarla el ele vererek sadece bir defaya mahsus özel koşullar oluşturduk. Ekonomik darlıktan çıkmak adına fedakarlık ederek, metrekaresini 20-25 bin TL’ye satabilecekken, 9-10 bin TL’den başlayan fiyatlarla ön talep toplamaya başladık. Müşterilerimiz de bu jestimize coşkuyla yanıt verdi. Henüz satış ofisimizin inşaatını tamamlayamadan, dev bir çadır kurarak talep almaya başladığımızı duyurmamızla birlikte müthiş bir ilgiyle karşılaştık. Geçen haftadan bu yana, Validebağ’da yaşadığımız bu manzara, milletimizin ekonomiye olan inancı ve güveninin en güzel kanıtıdır. Hükümetimiz, proje geliştiriciler için yolu açtı, Maliye Bakanımız birbiri ardına hayata geçirilen düzenlemelerle desteğini esirgemedi ve bizler de şantiyelerimizin hiç durmadan çalışması adına kârımızdan vazgeçerek halkımızın konut edinmesi için projelerimizin lansmanını planladığımız tarihten öne çektik. Halkımızın da aynı seferberlik ruhuyla hareket ederek konut satın alma hamlesi başlatması, ‘Milli seferberlik’ ruhunun göstergesidir. Bu vesileyle Hükümetimize, Maliye Bakanımıza ve tüm kabineye şükranlarımızı sunuyoruz."

Validebağ’da yeşille ve doğayla bütünleşen konak mimarisinin en güzel örneğini sergileyeceğiz. Üstüne projenin eşsiz konumu ve yüzde 50 fiyat avantajı da eklenince yaşamak ve yatırım yapmak adına bir daha denk gelmeyecek bu fırsat, bize inanan ve güvenen müşterilerimiz için kaçırılmayacak bir fırsattır. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve bu kazanca ortak olmaya davet ediyorum.

"YARINI BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ"

İstanbul’un en tanınmış aileleri, üst düzey işadamları, akademisyenler ve bürokratlar Osmanlı döneminden bugüne ulaşan bu eşsiz yaşam alanına komşu yaşamak üzere gelerek adlarını yazdırıyorlar. Aynı anda, aynı konuta onlarca talep aldığımız oluyor.

Validebağ Konakları projemizde, teknik ve estetik yönden üstün ve kalıcı bir projeye imza atacağız. İspanyol Gaudi’nin yüzlerce yıl sonra bile ziyaret edilen eserleri gibi anıtsal mimariye olan hayranlığımızın izinde, 30-40 yıl sonrasını düşünerek, yarını bugünden inşa ediyoruz."

EŞSİZ LOKASYON MUHTEŞEM DOĞA İNANILMAZ FİYAT

Asırlık ağaçlarla çevrili, eşsiz bir lokasyonda, keyifli bir hayatın şifrelerini sunan proje 5 katlı, 11 bloktan oluşacak. 366 lüks konut ve dükkanın yer alacağı projede 1+0’dan 6+1’e kadar daire seçenekleri bulunacak. 650 metrekareye kadar büyüklükte, lüks konakların yer alacağı Validebağ Konakları, İstanbul’da, şehrin gürültüsünden, kalabalığından ve kirli havasından kaçmak isteyenler için sığınak niteliği taşıyor. Anadolu yakasının en büyük yeşil alanı Validebağ arsası, adını aldığı Koru’nun tüm nimetlerinden faydalanıyor. Koru, doğal güzelliği ve ekosistem olma özelliği ile spor, yürüyüş ve gezinti amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor.

MUHTEŞEM VALİDEBAĞ KORUSU'NUN KARŞISINDA YER ALIYOR

Son yılların gözde iş ve yaşam bölgesi olarak nitelendirilen bölge, seçkin projelerle çevrelenmiş elit yaşamın adresi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 200 yıl önce Bezmialem Valide Sultan’ın yurt içinden ve yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta modern bir botanik bahçesine çevirdiği arazide Rıfat Ilgaz'ın önemli eseri Hababam Sınıfı’ndan uyarlanmış filmlere ev sahipliği yapan Adile Sultan Kasrı da yer alıyor. Hepimizin çocukluğunda güzel izler bırakan Hababam Sınıfının sıcaklığı ve samimiyeti, Validebağ Konakları’na modernize edilerek yansıtılıyor.