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Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Diyarbakır Valiliği, bozkurt işareti yaptığı için görevden alındığı iddia edilen öğretmen hakkında açıklama yaptı.

27.10.2017 - 08:56
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Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Ö.D.’nin işine son verildiği haberleri büyük tepki toplamıştı.

İSTİFA ETTİ

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmenin kendi isteğiyle istifa ettiğini, yayınlanan haber içeriklerinde iddia edildiği gibi görevine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Valilikten yapılan açıklama;

26.10.2017 tarihli yazılı ve görsel basında yayınlanan "Sınıfta bozkurt işareti" başlıklı haber içeriğinde; ilimiz Bismil ilçesi merkez TOKİ İlköğretim okulunda ücretli sınıf öğretmenliği görevi yapan Ö.D.'nin sınıftaki akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğraf nedeni ile işine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddialarına dair haberlere yer verilmiştir.

Yapılan incelemede ücretli öğretmen olarak görev yapan Ö.D.'nin 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bismil ilçesi TOKİ ilköğretim okulunda ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Sosyal medya hesabından sınıfta akıllı tahta önünde çektirdiği fotoğraf paylaşımı sonrasında Ö.D. 26.10.2017 tarihi itibari ile okul müdürlüğüne istifasını vermiştir. Ö.D aynı gün 155 polis ihbar hattını arayarak tehdit edildiğini beyan etmiş ve bu beyanı doğrultusunda kendisinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında müşteji sıfatı ile ifadesi alınmış ve ifadesinde de kendi isteği ve iradesi ile görevinden ayrıldığını teyit etmiştir.

Yayınlanan haber içeriklerinde iddia edildiği gibi görevine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"ADANA'YA DÖNDÜ"

MHP'nin Diyarbakır eski il başkanı Mehmet Teyar Karakoç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özlem D. öğretmenimiz güvenlik gerekçesiyle Bismil ilçesindeki görevinden istifa ederek bu gün itibarıyla memleketi Adana'ya dönmüştür." dedi.

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

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