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Vali'nin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

Dünyanın en büyük medya organları İstanbul Valisi'nin Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin açıklamasını flaş haber olarak gördü.

17.01.2017 - 12:15
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Vali'nin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

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Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından İstanbul Emniyet Müdürüğü önünde gerçekleştirilen basın toplantısını, dünya televizyonları canlı yayınla seyircilerine aktardı.

Vali'nin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması VİDEO

DÜNYA NAKLEN İZLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçen Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın basın toplantısı, BBC, CNN, Al Jazeera English gibi en büyük haber televizyonları tarafından naklen verildi. Reuters, AP gibi haber ajansları da basın toplantısını dünyaya naklen geçti.

Vali'nin açıklamasını dünya televizyonları canlı verdi

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