taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.688
USD
4,0982
EURO
5,0755
ALTIN
177,24
PETR
71,6700

Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi’nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

DHA | 17.04.2018 - 07:14..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Geçtiğimiz 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde, Vali Yakup Canbolat, Polis Evi’nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi’nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmerek çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

YANINA KOŞUP YARDIM ETTİ

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.

Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı VİDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Amuda kalkmayı öğrenen sevimli goril
Florida'da bir hayvanat bahçesinde bakıcısı Rachel tarafından eğitilen goril Bolingo'nun yetenekleri görenleri gülümsetiyor.
Tantavi tünelinde zincirleme kaza
Üsküdar'da güvenlik kameralarına yansıyan kazada, 3 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kartal’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kartal'da, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya E-5 karayolunda yolcu indiren bir otobüsün neden olduğu anlaşıldı.
Motosiklet sporcusunun kaza anı kask kamerasında
Edirne'de yaşayan akrobatik motosiklet sporcusu Umut Dolbun, motosikletiyle aynı yönde ilerleyen bir araçla çarpıştı. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan sürücünün iç kanama geçirdiği anlaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

19
KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

36
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

30
Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

11
Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

6
Mynamar ordusu BM'nin utanç listesinde

Mynamar ordusu BM'nin utanç listesinde

16
G7 liderleri Esad'a karşı birleşti

G7 liderleri Esad'a karşı birleşti

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM