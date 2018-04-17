Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

Florida'da bir hayvanat bahçesinde bakıcısı Rachel tarafından eğitilen goril Bolingo'nun yetenekleri görenleri gülümsetiyor.

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Gece yarısı kız yurduna giren şüpheli aranıyor

Aydın'da bir kız yurduna gece yarısı gizlece girdiği ileri sürülen bir erkek, paniğe neden oldu.