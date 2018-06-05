Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Vietnam'dan Rusya'ya İstanbul aktarmalı giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.

VALİZDEN HAYVANAT BAHÇESİ ÇIKTI

Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

































