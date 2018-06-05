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Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

DHA | 05.06.2018 - 10:47..
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Vietnam'dan Rusya'ya İstanbul aktarmalı giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

VALİZDEN HAYVANAT BAHÇESİ ÇIKTI

Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

Valizden 9 çeşit hayvan çıktı

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