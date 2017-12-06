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Valizden kadın çıktı

Sarp Sınır Kapısı’ndan yaya olarak Türkiye’ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir şahsın taşıdığı valizde Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan bir kadın yakalandı.

İHA | 06.12.2017 - 15:48..
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Sarp Emniyet Amirliği personelleri, yaya koridorunda elinde çekçek diye tabir edilen el arabası üzerinde büyük valiz taşıyan ve kimliği açıklanmayan Gürcistan vatandaşının hareketlerinden şüphelendi.

GÖZALTINA ALINDI

Yolcu salonuna alınarak kontrol edilen valizlerin içinde, cenin pozisyonunda saklanan 22 yaşınki Gürcistan uyruklu bir kadın çıktı. Yapılan incelemede yurda giriş yasağı bulunan T.L. isimli kadın gözaltına alındı.

T.L. emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Valizden kadın çıktı

Valizden kadın çıktı VİDEO

Valizden kadın çıktı

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