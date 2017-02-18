Güvenlik güçleri, Türkiye'den yaya olarak Gürcistan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu D.T'nin taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.

VALİZİN İÇİNE SAKLANDI

Ekipler, gümrük içindeki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan D.T'yi bir süre takip etti. Valizini sürükleyerek ülkeden çıkış yapmak isteyen D.T'yi durdurarak arama yapan ekipler, valizde cenin pozisyonunda bir erkek buldu.

Valize girerek Gürcistan'a kaçmak isteyen kişi yakalandı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Bu kişinin, İstanbul Küçükçekmece 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Gürcistan uyruklu M.I. olduğu tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınarak, Sarp Emniyet Amirliğine getirildi.