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Valizin demir çubuklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu

Polisin, Van'dan Ankara'ya gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen 3 yolcuya ait valizlerden şüphelenmesi üzerine yapılan aramada, çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış uyuşturucu bulundu.

DHA | 17.10.2018 - 12:32..
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen yolcular Y.E., A.A. ve A.P.'den giriş kontrol noktasında şüphelendi.

Giriş noktasında bulunan X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenen ekipler, valizlerde detaylı arama yapmak istedi.

Valizin demir çubuklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu

1 KİLO 318 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış 1 kilo 318 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu.

Valizin demir çubuklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Y.E., A.A. ve A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından  mahkemeye sevk edilen, Y.E. ve A.P. Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valizin demir çubuklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu



Valizin demir çubuklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu

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