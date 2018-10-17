Valizin demir çubuklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen yolcular Y.E., A.A. ve A.P.'den giriş kontrol noktasında şüphelendi.

Giriş noktasında bulunan X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenen ekipler, valizlerde detaylı arama yapmak istedi.

1 KİLO 318 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış 1 kilo 318 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Y.E., A.A. ve A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, Y.E. ve A.P. Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.