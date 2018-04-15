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Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

Edremit ilçesinde, Van Gölü kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

DHA | 15.04.2018 - 18:12..
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Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana gelen olayda, öğlen saat 12.00 sıralarında sahil kenarındaki yolda gezenler tarafından, baş tarafı kanlar içesinde erkek cesedi görünce güvenlik güçlerine haber verdi.

CESET İNLEMEYE ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin 2 metre yakınında tabanca da bulundu.

Ceset, otopsi için Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

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