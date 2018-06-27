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Van Gölü'nde 1 kişi boğuldu

Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren genç, ailesinin gözü önünde yaşamını yitirdi.

İHA | 27.06.2018 - 20:55..
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Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Tuncer (25) isimli genç, ailesi ile birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlı Mahallesi yakınlarında göl kenarında pikniğe gitti.

AKRABALARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Tuncer, bir süre sonra serinlemek için girdiği gölde bir anda çırpınmaya başladı. Tuncer’i fark eden kardeşleri ve arkadaşları genci kurtarmak için göle girdi. Bir süre suyun üstünde çırpınan Tuncer’i gölden çıkaran yakınları, kendi araçları ile Erciş Devlet Hastanesine götürürken, olay yerine çağırdıkları ambulansa teslim ettiler.

Van Gölü'nde 1 kişi boğuldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptıktan sonra Tuncer'i Erciş Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuncer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ömer Tuncer’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi. Konuyla ilgili Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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