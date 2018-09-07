Van Gölü’nün geleceği için büyük adım

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaat çalışmaları son sürat devam ederken, Van Gölü için hayati önem taşıyan projeyi çevreci kuruluşlar da yakından takip ediyor.

YAPIMI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce 87 milyon TL’ye ihalesi yapılan ve Van Gölü’nün geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor. Yer etütleri, çevre duvarı ve sondaj çalışmaları tamamlanan inşaat alanında, kazı işlemlerine de başlandı. Çalışmaları incelemek için inşaat alanına giden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş, yetkililerden bilgi aldı.

ALGLERİN PATLAMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Arıtma tesisi projesinin tamamlanmasıyla teknoloji ve kapasite olarak Türkiye’nin en büyük, en ileri arıtma tesisini kurmuş olacaklarını ifade eden VASKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, “Şu anda Van Gölü kirliliği ile ilgili bir algı çalışması var. Yüzüncü Yıl Üniversitemiz kirlilikle ilgili açıklamayı yaptı. O kirliliğin sebebinin alglerin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.” dedi.

"GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Van Gölü’nde kirliliğin yeni başlamadığını, geçmişten bu yana kirlilik sorunun olduğunu kaydeden Tekataş, “Biz Van Gölü’nün kurtarılması için gövdemizi taşın altına koyduk. Bu şehrin atıklarının yüzde 75’ini onlarca yıl boyunca olduğu gibi göle akıtan da biz değildik.” dedi.

"335 MİLYONLUK BORCA RAĞMEN HİZMET ÜRETİYORUZ"

Halkın parasını halka hizmet için harcadıklarını belirten Teketaş, “VASKİ’ye bırakılan 335 milyonluk borca rağmen bunu yapıyoruz. Hem bu projeleri yapıyoruz hem de onların bıraktığı borçları ödüyoruz. Van Gölü, Van’ın ve Türkiye’nin en büyük değeridir. Biz bu değere kıymet veriyoruz ve Van için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.