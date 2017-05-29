Van Gölü’nün saklı cennetleri turist bekliyor

Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar hem coğrafyası ile hem de tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistleri Van’a davet ediyor.

Sadece Van Gölü üzerine bulunan teknelerle ulaşım sağlanan bu koylar birçok farklı güzelliği de bünyesinde barındırıyor.

TARİHİ YERLER BULUNUYOR

Van Gölü üzerinde bulunan ada ve yarım adalarda tarihi harabeler, kiliseler ve kaleler bulunuyor. Gevaş ile Tatvan arasında bulunan Göllü ovasında bölgenin en büyük kilisesi ve piskoposluğun merkezi olan Sen George manastırı yer alıyor.

Deveboynu’nda bulunan yılkı atları ise bölgeye farklı bir cazibe katıyor. Sayıları 70’i 80’i bulan ve koloni halinde yaşayan yılkı atları Van Gölü’ne mitolojik bir hava katıyor.

Sadece teknelerle gidilen bu koyların çok farklı ve bakir olduğunu belirten turizmci Hikmet Deniz, "Gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka bakir kalan bu koyları görmeleri lazım. Bu yerler bir cennettir. Buraları bir kere gören insanlar daha sonra Van’a gelip buraları yine görmek isteyecekler. Biz de turistlere gereken bütün yardımları sağlamaya hazırız. Bizim buradaki tek amacımız bu memleketi turizm alanında ileriye götürmektir." dedi.









