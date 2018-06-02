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Van merkezli 7 ilde terör operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 6'sı serbest bırakıldı.

AA | 02.06.2018 - 11:41..
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İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul'da düzenlenen "Şehit Jandarma Er Mehmet Kizi" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Gürpınar ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, sim kart, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

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