Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çatak ilçesinde terör faaliyetlerinde bulundukları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ile koordineli olarak, Van merkezli 4 ilde yapılan kapsamlı operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 av tüfeği, ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 2 terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."