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Van’da 118 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışmayla 118 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.10.2018 - 11:47..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada arama yaptı.

118 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan aramada yurda yasa dışı yıllardan giriş yaptığı tespit edilen 47 Afganistan ve 18 Pakistan uyruklu olmak üzere 65 kaçak şahıs, Gevaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ise Gevaş İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 53 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 118 yasadışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakaladı.

Van’da 118 kaçak göçmen yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Kaçak göçmenlerin gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Van’da 118 kaçak göçmen yakalandı

Van’da 118 kaçak göçmen yakalandı

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