taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5225
Euro
6.29835
Altın
1232.695
Borsa
92387.41
Gram Altın
218.938

Van'da 154 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis, bir eve düzenlediği operasyonda çatı katı ve odunlukta 154 kilo 80 gram eroin ele geçirdi.

İHA | 02.11.2018 - 06:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da 154 kilo eroin ele geçirildi


3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaşan narkotik polisi, uyuşturucunun saklandığı İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Melek Sokak üzerinde bulunan bir ikamette operasyon düzenledi.

Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada, ikamettin çatı katında ve müştemilatında bulunan odunlukta koli ve çuvallar içerisine zulalanmış 300 paket halinde toplam 154 Kilo 80 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.Ç., C.K. ve E.K. isimli 3 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Kardashian da melek oldu

Kim Kardashian da melek oldu

36
Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

55
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik kayıp

30
Rafinha Cadılar Bayramı'nda Müslümanları kızdırdı

Rafinha Cadılar Bayramı'nda Müslümanları kızdırdı

59
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

14
Fenerbahçe Avrupa'da tutulmuyor

Fenerbahçe Avrupa'da tutulmuyor

23
Ankara'da arkadaşı tarafından kandırılan kişi darp edildi

Ankara'da arkadaşı tarafından kandırılan kişi darp edildi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM