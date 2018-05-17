Van'da 2 ton ölü inci kefali bulundu

Van’ın Muradiye ilçesinde devriye atan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalındüz Mahalle sınırları içerisinde ağızları bağlı çuvalları buldu. Jandarma ekiplerinin bulduğu çuvalların içinden ölü balık çıktı.





ÇEVREDE KİMSE BULUNAMADI

Önleyici kolluk devriyesi esnasında dere yatağının kenar kısmında çuvallar içerisinde 2 ton ölü inci kefal balığı ve 150 metre serpme ağ ele geçiren jandarma ekipleri, şüpheli herhangi bir şahsa rastlamadı.

Arama ve inceleme devam ederken, balıklar imha edilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili şahıs veya şahısların yakalanması için arama başlatıldı.



