Van'da 350-400 bin yıl öncesine ait alan tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında 2014'te başlatılan Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde yürütülen çalışmaların bu yılki bölümü tamamlandı.

VAN TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BULGU

Kazı başkanlığını Van Müze Müdürü Erol Uslu'nun, bilimsel danışmanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara'nın yürüttüğü Meydan Dağı bölgesindeki yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sırasında, Van'ın tarihine yönelik önemli bulgular elde edildi.

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK

15 kişilik ekiple yapılan yüzey araştırmaları ve kazılarda, ağaçlardan yapılan çadır tipindeki barınaklarla, alt paleolitik, orta paleolitik ve kalkolitik dönemde kullanılan el baltaları ve kesici aletler tespit edildi.