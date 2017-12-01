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Van'da 5 kasa hırsızı tutuklandı

Bir halı sahanın gece bekçisini etkisiz hale getirdikten sonra kasayı çalan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 01.12.2017 - 16:01..
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahada gece bekçiliği yapan L.B.'yi etkisiz hale getirip, içinde bir miktar para bulunan kasayı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Van merkezde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör ve hırsızlık suçlarından emniyette kayıtları bulunan S.Ç., A.M., H.S., E.E. ve O.B.'yi gözaltına aldı.

Van'da 5 kasa hırsızı tutuklandı

HEPSİ TUTUKLANDI

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları araç, av tüfeği, maske ve eldivenler de ele geçirildi. Halı sahadan çalınan kasa ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'da 5 kasa hırsızı tutuklandı

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