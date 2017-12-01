Van'da 5 kasa hırsızı tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahada gece bekçiliği yapan L.B.'yi etkisiz hale getirip, içinde bir miktar para bulunan kasayı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
5 KİŞİ YAKALANDI
Van merkezde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör ve hırsızlık suçlarından emniyette kayıtları bulunan S.Ç., A.M., H.S., E.E. ve O.B.'yi gözaltına aldı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları araç, av tüfeği, maske ve eldivenler de ele geçirildi. Halı sahadan çalınan kasa ise bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.