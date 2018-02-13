Van'da 7 göçmen yakalandı

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine, ilçeye bağlı Sarısu mevkisinde Afganistan uyruklu 7 kişilik grubu devriye görevi yaparken, durdurdu.
Güvenlik güçleri, grubun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Afgan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen Afgan 7 göçmenin, buradan sınır dışı edileceği belirtildi.