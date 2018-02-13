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Van'da 7 göçmen yakalandı

Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 7 göçmen sınır dışı edilecek.

DHA | 13.02.2018 - 13:59..
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Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine, ilçeye bağlı Sarısu mevkisinde Afganistan uyruklu 7 kişilik grubu devriye görevi yaparken, durdurdu.

Güvenlik güçleri, grubun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Afgan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen Afgan 7 göçmenin, buradan sınır dışı edileceği belirtildi.

Van'da 7 göçmen yakalandı

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