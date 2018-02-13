Van'da 7 göçmen yakalandı

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Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 7 göçmen sınır dışı edilecek.

Antalyaspor'a 2 gol atan Gomis, Avrupa'da toplam gol ve asist sayısında takımına en fazla katkı yapan 6. oyuncu oldu.

Milli imkanlarla üretilen, 24 saat kesintisiz atış kabiliyetine sahip ve 40 kilometre menzilli Fırtına obüsleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun olarak kullanılıyor.

1 Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu Beynine pıhtı atması sonucu girişimsel işlem uygulanan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen sanatçı Kadir İnanır'ın kendine gelir gelmez Afrin'i sorduğu öğrenildi.

2 Şehide haciz olayında davacı konuştu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.

3 Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde tespit edilen terör hedefleri ateş altına alındı.

4 Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439 Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.

5 Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktaracak.

6 SAT ve SAS komandoları Afrin'de Afrin'de korkulu bir bekleyiş içerisinde olan Amerika destekli teröristlere en ağır darbeyi SAT ve SAS komandoları vuracak.