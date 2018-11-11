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Van’da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

Merkez İpekyolu ilçesinde bir evde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 80 kilo 310 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 11.11.2018 - 05:52..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir ikamette Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı.

Van’da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

ZEYNA YİNE YAKALADI

Yapılan detaylı aramada; 150 paket halinde toplam 80 kilo 310 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.Y. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Van’da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

40 GÜNDE 132 OPERASYON, 5,5 TON UYUŞTURUCU

1 Ocak-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan 132 operasyonda toplam “5 ton 504 kilo 953 gram” eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

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