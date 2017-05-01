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Van'da bomba yüklü araç imha edildi

Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda bombalı eylemde kullanılmak üzere hazırlanan bir araç bulunarak imha edildi.

01.05.2017 - 22:37
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Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada bombalı eylemde kullanılacağı istihbaratı alınan bir aracın bugün saat 13.00 sıralarında Yöreli Mahallesi Kandil Yaylası'nda ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz Erciş ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesinde, 30 Nisan 2017 tarihinden itibaren bölgedeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bombalı eylemde kullanılacağı değerlendirilen bir aracın bulunması amacıyla operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 1 Mayıs 2017 günü saat 13.00 sıralarında, bombalı eylemde kullanılacağı değerlendirilen bahse konu araç, Yöreli Mahallesi Kandil Yaylası'nda tespit edilerek, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

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