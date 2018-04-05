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Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da, son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirildi.

İHA | 05.04.2018 - 08:30..
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek planlı çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi.

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Adı geçen köyde özel harekat polisi destekli biri eroin imalathanesi olmak üzere 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; 3 adet sanayi tipi ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3 adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirildi.

Van'da dev uyuşturucu operasyonu VİDEO

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Van polisi 3 ay içerisinde toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirmiş oldu.

Van'da dev uyuşturucu operasyonu



Van'da dev uyuşturucu operasyonu



Van'da dev uyuşturucu operasyonu



Van'da dev uyuşturucu operasyonu

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