Van'da elektronik bilet dönemi

Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen programda, toplu taşıma araçlarında elektronik bilet "Belvan Kart" uygulamasına geçildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu yılın Van'da halk, esnaf, yatırımcılar ve iş adamları için bereketli ve huzurlu geçtiğini söyledi.

VAN'DA ARTIK HUZUR ORTAMI VAR

Terör örgütü baskılarını bertaraf ettiklerini, Van'a huzur ve güven ortamının tekrar geldiğini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti: "Sadece İran'dan bu sene Van'a 500 bine yakın turist geldi. Huzuru olmayan, kendini güvende hissetmeyen insanların buraya gelmesi mümkün değil. Dışarıdan gelen bu insanların Van'ın ekonomisine Van'ın ticaretine yaptığı katkı hepinizin malumudur. Sadece ticarete değil dinlenme, eğlenme sektörüne de çok önemli katkılar yaptı."





"VAN'DA BELEDİYE HİZMETLERİ UNUTULMUŞTU"

Van'a sanayi yatırımcısının ilgisinin arttığını belirten Zorluoğlu, "Yeni yatırımcılar bizimle görüşmeye başladılar. Van hem turizm alanında hem de imalat sanayi alanında inşallah önümüzdeki günlerde yeni yatırımcılar ve yeni yatırımlarla buluşacak." dedi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerle Van'ın belediyecilikle buluştuğunu anlatan Zorluoğlu, şöyle konuştu: "Bir süreden beri Van'da belediye hizmetleri unutulmuştu. Onların yerine ideolojik kamplaşmalar, milletin vergilerinden kesilerek, milletin hizmetine sunulması gereken kaynakların, terör örgütlerine dağa, kırsala gönderilmesi vardı. İsabetsiz, vatandaşın gündeminde olmayan bir takım alakasız hizmetler vardı. Son bir yıldır belediyecilikte gerek büyükşehir belediyesi olarak, gerek ilçe belediyeleri olarak hakikatten çok önemli hizmetlerle halkımızı buluşturduk."





KANALİZASYON VAN GÖLÜ'NE AKITILIYORDU

Zorluoğlu, kentte kanalizasyon ve katı atık sorununa el attıklarını ifade ederek "Bizden önceki belediye, çevreci olmak, ağacı, çiçeği, doğayı korumak ile övünüyordu. Maalesef Van'ın atık suyu yani bildiğiniz kanalizasyonu neredeyse yüzde 80'i hiç arıtılmadan Van Gölü'ne veriliyor. Van'ın katı atığı vahşi depolama ile depolanıyor. Bu da çevreye, insan sağlığına ve canlı yaşamına ciddi bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Kanalizasyon ve katı atık sorununun çözümü için hükümetten büyük destekler aldığını anlatan Zorluoğlu, yakında iki projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

Van'ın ulaşım hizmetlerinde sıkıntı yaşadığına işaret eden Zorluoğlu,"Yaptığımız bu elektronik dokunuş, yeni yol yatırımları, bağlantılar, battı çıktılar ve her gelen bakanımızın bizlere sözünü verdiği neredeyse uygulamasına başlayacağımız çevre yolunun tamamlanmasıyla Van ulaşım anlamında önemli bir rahatlama yaşayacak." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise Van'da Büyükşehir Belediyesinin 94 otobüsü, 104 belediye denetimindeki halk otobüsü ve yaklaşık 500 personelle günde ortalama 250 bin kişinin taşındığını aktardı. Yalçın, ayrıca 268 minibüsün de toplu ulaşımda kullanıldığını kaydetti.

Daha sonra Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler akıllı bilet sistemi kullanarak belediye otobüsüyle yolculuk yaptı.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da katıldı.