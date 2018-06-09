Van'da jandarma 10 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Devetaş Mahallesi mülki sınırları içerisinde devam eden önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptı.

10 BİN 610 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama neticesinde yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 10 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara ve kamyonete el konulurken, olay ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.