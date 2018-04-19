Van'da kaçak avlanmaya para cezası kesildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, av yasağı dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlananlara yönelik karadan ve gölden denetimlerine aralıksız devam ediyor.
500 METRE AĞ BULUNDU
Bu denetimler kapsamında Halkalı Mahallesi sahil şeridinde göle balık avlamak maksadıyla ağ atıldığı bilgisine ulaşan Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Nisan 2018 günü yaptıkları kontrolde 500 metre balık ağı ele geçirdi.
PARA CEZASI
Ağı göle atan şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre 1322 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen ağlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken yetkililer, kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.