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Van'da kaçak su kullanımı yüzde 55'e düştü

2016 yılı sonunda yüzde 83 olan kayıp kaçak su oranı yüzde 55 seviyelerine geldi.

İHA | 05.09.2018 - 11:29..
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VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yapmış olduğu açıklamada, yaz aylarında bahçe sulamaları başta olmak üzere kaçak kullanımın artmasından dolayı su seviyelerinde düşüşler olduğunu söyledi.

Van'da kaçak su kullanımı yüzde 55'e düştü

"10 BİN 235 KAÇAK HAT TESPİT ETTİK"

Tekataş, "Merkez ilçelerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizin tamamını kapsayacak şekilde ekiplerimiz kaçak tespitlerine başladı. Son 2 ay içerisinde 16 bin 42 noktada yapılan tespitlerde, 10 bin 235 kaçak hat çekme, dışarıya harici musluk koyma, içme suyuyla bağ ve bahçe sulamasının yapıldığı tespit edilerek uyarılarda bulunduk. Daha sonraki denetimlerimizde vermiş olduğumuz uyarıları dikkate almayıp kaçak kullanımına devam eden 365 vatandaşımıza zabıt varakaları düzenleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Van'da kaçak su kullanımı yüzde 55'e düştü

Kaçakla mücadelelerinin aralıksız olarak süreceğini belirten Tekataş vatandaşlardan da kendilerine bu konuda yardımcı olmalarını ve haklarını başkalarına yedirmemeleri noktasında çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

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