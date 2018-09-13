Van'da tedavi edilen 35 kuş doğaya bırakıldı

Bilinçsiz avcıların hedefi olan, yeterince beslenemediği için bitkin düşen veya yuvasından düşerek yaralanan 35 kuş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildi. Burada tedavileri tamamlanan ve uçmaya hazır hale gelen kuşlar, uygun noktalardan doğaya salındı

MERKEZ YABAN HAYVANLARINA HİZMET VERİYOR

Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan yaptığı açıklamada, 2011 yılında kurulan merkezde bölgedeki bütün yaban hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi.

TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, bu kapsamda merkeze farklı nedenlerle getirilen yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KUŞLAR DOĞAYA BIRAKILDI

Önceki yıl nesli tükenmekte olan hayvanlardan yaralı bir vaşağı tedavi ettikten sonra doğaya bıraktıklarını aktaran Aslan, "Kurt, ayı, tilki, kirpi gibi türlerin yanında nesli tükenmekte olan sakallı akbaba, diğer akbaba türlerini burada tedavi ettik. Son zamanlarda merkezimize getirilen 6 kızıl şahin, 2 kerkenez, 3 leylek, kaya kartalı, flamingo ve 22 kınalı kekliğin tedavilerini yaptık. Bu kuşlarımızı doğaya bıraktık. Ayrıca bölgede nesli tükenmekte olan bazı hayvanların üremelerine de öncülük ediyoruz. Merkezimizin önündeki 54 dönümlük alanda yakın zamanda bütün kuşların doğal hayatta yaşadıkları ortamı da hazırlayarak rehabilitasyonlarını burada yapacağız." dedi.

YARASALAR DA GELİYOR

Aslan, her mevsim farklı kuş türlerini tedavi ettiklerini belirterek, "Nisan ve mayıs aylarında arı şahini çok geliyor. Bu sene yine çok sayıda ebabil kuşunu tedavi ettik. Son zamanlarda yaralı yarasalar gelmeye başladı. Nisan ayından sonra kaya kartalı yavruları getiriliyor." diye konuştu.