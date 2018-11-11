Van'da terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Körüklü Vadisi bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Er Musa Ceylan' operasyonu düzenledi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 1 kullanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 5 litre mazot, 200 metre kablo, 1 matkap, 4 büyük pil, 1 doçka mühimmatı, 1 ayakkabı, 1 tişört, 2 tencere, 2 tabak, 1 tepsi, 1 elek, 2 jelikan, 2 şarj aleti, 1 tahra, 1 şemsiye ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik korucu timi ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Bakraçlı Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda ise toprağa gömülü, 2 tüp, 1 motosiklet aküsü, 2 AK-47 Piyade tüfeği fişeği, 1 şarjör ele geçirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.