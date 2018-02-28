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Van’da terör propagandasına operasyon

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 28.02.2018 - 09:34..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonu sosyal medya üzerinden protesto etmek suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda, il merkezinde 3, Gevaş ilçesinde 2 ve Erciş ilçesinde ise 2 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir." denildi.

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